Грузия должна готовиться к приему туристов - премьер

В рамках двухдневного визита в Мадрид Ираклий Гарибашвили вместе с королем и королевой Испании принял участие в открытии международной туристической выставки FITUR-2021

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузия вместе с остальным миром постепенно возвращается к нормальной жизни и должна быть готова к приему туристов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам в Мадриде.

Премьер Грузии вместе с королем Испании откроет международную турвыставку FITUR-2021>>

Вместе с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией он принимал участие в официальном открытии международной туристической выставки FITUR-2021.

"Мир постепенно возвращается к нормальной жизни, и Грузия должна быть готова к активному приему туристов. В этом решающее значение имеет вакцинация, управление и контроль эпидемиологической ситуации и, что самое главное, ответственность наших граждан. Так что, все мы настроены оптимистично", - сказал Гарибашвили.

Грузия представлена на международной туристической выставке презентационным стендом. Специальное пространство по Грузии позволит международным туроператорам, компаниям и представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях страны. На главном видеоэкране выставки посетители смогут увидеть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами. Грузия принимает участие в международной выставке как страна-партнер.

Туристическая выставка FITUR-2021 будет проходить с 19 по 23 мая. Национальная администрация туризма Грузии отмечает, что это уникальный шанс для страны запустить маркетинговую кампанию в условиях пандемии COVID-19 и тяжелой ситуации в индустрии. Ведь сфера туризма наиболее пострадала в результате пандемии, а более 150 тысяч человек, занятых в отрасли, остались не у дел.

Участие Грузии в выставке предполагает брендирование как онлайн, так и выставочного пространства через выставочную платформу. Туристические возможности Грузии представлены баннерами, видеороликами, будут устроены различные мероприятия, презентации и информационные встречи.

Грузия также участвует в онлайн-выставке, которая проходит в рамках "FITUR" с 5 мая по 4 июня.

В 2020 году в FITUR приняли участие представители 165 стран и более 11 тысяч туристических компаний. Число гостей превысило 111 тысяч человек. А освещали мероприятие более 7,5 тысячи журналистов международных СМИ.

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