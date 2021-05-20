Разрешить въезд вакцинированным иностранцам рекомендовал ЕС

Ограничения для приезжающих в Евросоюз из третьих стран будут сняты при условии вакцинации одобренным ЕМА препаратом

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Европейский союз официально рекомендовал государствам-членам разрешить въезд иностранцам, получившим за две недели до поездки прививку вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"В том случае, если государства-члены ЕС принимают подтверждение вакцинации для отмены таких ограничений, как тестирование или карантин, они, в принципе, должны снять такие ограничения для приезжающих из третьих стран при условии вакцинации одобренным ЕМА препаратом или препаратом из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях за две недели до прибытия", - цитирует соответствующий документ РИА Новости.

Постпреды стран ЕС приняли решение одобрить предложение Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран.

В настоящее время действуют ограничения на необязательные поездки в ЕС из третьих стран. Еврокомиссия составила список, в который сейчас входят восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

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