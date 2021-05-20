Граждане Грузии смогут въезжать в Венгрию с сертификатом о вакцинации

В Грузии выдача ковид-паспортов прошедшим полную вакцинацию начнется в ближайшее время, сейчас работают над формой документа

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Сертификат о вакцинации против коронавируса позволит гражданам Грузии посещать Венгрию, заявил глава МИД Венгрии Питер Сииарто журналистам в Брюсселе.

В Грузии выдача ковид-паспортов прошедшим полную вакцинацию начнется в ближайшее время. В данный момент власти Грузии работают над формой документа, в котором, по предварительным данным, будут не только данные о прививках от коронавируса, но и результаты тестов.

"Венгрия и Грузия достигли двустороннего соглашения, согласно которому граждане Венгрии смогут посещать в Грузию с сертификатом о вакцинации, а граждане Грузии с таким же сертификатом Венгрию", - цитирует Сииарто Первый канал.

Таким образом Венгрия стала первой страной ЕС, признавшей ковид-паспорт Грузии.

Вакцинация в Грузии началась в марте этого года. На сегодняшний день вакцину от коронавируса сделали 101 415 человек.

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