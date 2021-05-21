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Эпидемия коронавируса - девушки-туристы в масках рассматривают достопримечательности

Число туристов в Грузии в 2021 году составит четверть от показателя 2019 года

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (116)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210521/251787548/Chislo-turistov-v-Gruzii-v-2021-godu-sostavit-chetvert-ot-pokazatelya-2019-goda.html

В апреле этого года наблюдается тенденция роста – увеличилось как число визитеров, так и доходы отрасли

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе прогнозирует, что показатель туризма в Грузии в 2021 году составит 25% от показателя 2019 года.

Сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Черноморский пляж у границы заполнен отдыхающими
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В апреле этого года наблюдается тенденция роста – увеличилось как число визитеров, так и доходы, и мы думаем, что это дает повод для оптимизма. Вместе с процессом вакцинации и ослаблением пандемии, у нас есть план достичь минимум 25% от показателей 2019 года", – сказал Какауридзе на заседании аграрного комитета в парламенте.

При этом замглавы Минфина прогнозирует рост туризма во второй половине года.

Доля туризма в экономике Грузии до пандемии коронавируса составляла порядка 10%. По данным Минфина в 2020 году она сократилась почти на 90% из-за введенных в стране ограничений.

На данный момент туристы могут попасть в Грузию только воздушным путем с марта этого года. За первые четыре месяца 2021 года число визитов международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (116)
Теги:
Экономика, Туризм, Грузия

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