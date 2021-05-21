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Стенд Грузии на Международной туристической выставке Мадрида

Стенд Грузии стал лучшим на Международной туристической выставке Мадрида

photo: National Tourism Administration / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (117)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210521/251797693/Stend-Gruzii-stal-luchshim-na-Mezhdunarodnoy-turisticheskoy-vystavke-Madrida.html

На главном видеоэкране одной из крупнейших выставок мира посетители могут посмотреть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Стенд министерства экономики и Национальной администрации туризма Грузии признан лучшим на Международной туристической выставке FITUR-2021 в Мадриде, говорится в сообщении Администрации.

За стенд Национальная администрация туризма получила специальный диплом от директора мадридской выставки Марии Валкарсе.

Экспозиция Грузии на выставке позволяет международным туроператорам, компаниям, представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях о стране.

Теперь, по данным администрации туризма, у Грузии есть уникальная возможность запустить маркетинговую кампанию в рамках выставки.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На главном видеоэкране одной из крупнейших выставок мира посетители могут посмотреть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами. Входы и зоны отдыха Мадридской международной выставки украшены баннерами, отражающими туристический потенциал Грузии.

Грузия принимает участие в международной туристической выставке FITUR-2021 в Мадриде как страна-партнер, а также участвует в онлайн-выставке, которая проходит в рамках "FITUR" с 5 мая по 4 июня.

В 2020 году в FITUR приняли участие представители 165 стран и более 11 тысяч туристических компаний. Число гостей превысило 111 тысяч человек. А освещали мероприятие более 7,5 тысячи журналистов международных СМИ.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (117)
Теги:
Национальная администрация туризма Грузии, Туризм, Грузия

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