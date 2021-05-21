Стенд Грузии стал лучшим на Международной туристической выставке Мадрида

На главном видеоэкране одной из крупнейших выставок мира посетители могут посмотреть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Стенд министерства экономики и Национальной администрации туризма Грузии признан лучшим на Международной туристической выставке FITUR-2021 в Мадриде, говорится в сообщении Администрации.

За стенд Национальная администрация туризма получила специальный диплом от директора мадридской выставки Марии Валкарсе.

Экспозиция Грузии на выставке позволяет международным туроператорам, компаниям, представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях о стране.

Теперь, по данным администрации туризма, у Грузии есть уникальная возможность запустить маркетинговую кампанию в рамках выставки.

На главном видеоэкране одной из крупнейших выставок мира посетители могут посмотреть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами. Входы и зоны отдыха Мадридской международной выставки украшены баннерами, отражающими туристический потенциал Грузии.

Грузия принимает участие в международной туристической выставке FITUR-2021 в Мадриде как страна-партнер, а также участвует в онлайн-выставке, которая проходит в рамках "FITUR" с 5 мая по 4 июня.

В 2020 году в FITUR приняли участие представители 165 стран и более 11 тысяч туристических компаний. Число гостей превысило 111 тысяч человек. А освещали мероприятие более 7,5 тысячи журналистов международных СМИ.

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