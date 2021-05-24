19:55 24 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Города мира. Анкара

Турция сделала русский язык обязательным в туристических вузах

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1661)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210524/251819325/Turtsiya-sdelala-russkiy-yazyk-obyazatelnym-v-turisticheskikh-vuzakh-.html

Страна адаптировала все стандарты обслуживания в туристической отрасли именно под запросы граждан России, отмечают власти

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Русский язык вместе с английским отныне является обязательным для изучения в учебных заведениях Турции, которые готовят специалистов для туристической сферы. Об этом рассказал РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Что мы едим: Грузия вернула Турции десятки тонн зараженных фруктов и овощей

"Россияне прибывают интенсивно не какие-то последние три-четыре года, а на протяжении уже более 20 лет. Здесь многие уже говорят на русском. Даже в наших туристических профессиональных училищах русский язык уже стал обязательным. Теперь, если вы учитесь в туристическом училище, знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык", – сказал Эрсой.

Глава ведомства также отметил, что в туристическом секторе адаптировали стандарты обслуживания именно под запросы граждан России. "Это позволяет россиянам быть заинтересованными в нас, а нам в них", – резюмировал министр.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости из России (1661)
Теги:
русский язык, Россия, Турция

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Протесты в Грузии против Намахвани ГЭС: акция охватила центр Тбилиси - видео
Протесты в Грузии против Намахвани ГЭС: акция охватила центр Тбилиси - видео
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться