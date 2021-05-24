Турция сделала русский язык обязательным в туристических вузах

Страна адаптировала все стандарты обслуживания в туристической отрасли именно под запросы граждан России, отмечают власти

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Русский язык вместе с английским отныне является обязательным для изучения в учебных заведениях Турции, которые готовят специалистов для туристической сферы. Об этом рассказал РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"Россияне прибывают интенсивно не какие-то последние три-четыре года, а на протяжении уже более 20 лет. Здесь многие уже говорят на русском. Даже в наших туристических профессиональных училищах русский язык уже стал обязательным. Теперь, если вы учитесь в туристическом училище, знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык", – сказал Эрсой.

Глава ведомства также отметил, что в туристическом секторе адаптировали стандарты обслуживания именно под запросы граждан России. "Это позволяет россиянам быть заинтересованными в нас, а нам в них", – резюмировал министр.

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