Министр: туризм в Грузии восстановится быстрее чем ожидалось

Министр выразила надежду, что летом число авиарейсов в Грузию составит половину от уровня 2019 года

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Число туристов в Грузии увеличится после открытия сухопутной границы 1 июня, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания межведомственного координационного совета.

На данный момент туристы могут попасть в Грузию лишь воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев страна откроет лишь с 1 июня. Власти ожидают, что процесс вакцинации и послабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года.

Турнава сообщила, что частота полетов и география стран, а также количество авиакомпаний на рынке авиаперевозок Грузии растут каждую неделю.

"По сегодняшним данным, у нас более 350 еженедельных заявок на рейсы на летний период. В 2019 году, когда рекордное количество туристов приходилось на летний пик сезона, было около 800 рейсов в неделю, то есть, будем считать, что восстановится половина рейсов, обслуживающих как наших граждан, так и туристов. Это дает нам основания полагать, что туризм в этом году восстановится намного быстрее, чем консервативные ожидания наших международных партнеров в начале года. Это, безусловно, отразится на экономике", - сказала Турнава.

Наконец-то туристы! Карикатура

Позитивные ожидания по восстановлению туристического сектора и ускорению роста экономики уже отразились на курсе национальной валюты Грузии. После долгого с начала года падения курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае - за месяц на 4,2%.

"Рост туризма влияет на стабилизацию обменного курса лари, что мы и наблюдаем сейчас. На что влияют различные факторы и, в первую очередь, поступления от туристов в иностранной валюте, а также положительные ожидания, которые этот факт создает. После открытия сухопутной границы 1 июня количество туристов увеличится", - отметила Турнава.

За первые четыре месяца 2021 года число визитов международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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