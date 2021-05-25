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Люди делают снимки в Батумском ботаническом саду

Батумский ботанический сад готов к туристическому сезону

photo: Batumi City Hall / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (119)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210525/251829960/Batumskiy-botanicheskiy-sad-gotov-k-turisticheskomu-sezonu.html

В этом сезоне по огромному саду, который занимает 113 га, можно будет передвигаться на электрокарах, устраивать здесь пикники и кемпинги

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Батумский ботанический сад готов к туристическому сезону и встретит гостей новинками, сообщает мэрия Батуми.

Исполняющий обязанности мэра Батуми Арчил Чиковани ознакомился с подготовкой к туристическому сезону в саду.

"Батумский ботанический сад - визитная карточка нашего города - встречает туристический сезон с новинками. Сервис, который мы раньше предлагали гостям сада, в этом году стал более индивидуализированным и доступным. Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, важно, чтобы в ближайшем будущем в саду были запланированы новые проекты и добавлены рекреационные зоны. Среди продуктов, которые мы предлагаем посетителям, также есть альпийский ботанический сад и зоопарк", - сказал Арчил Чиковани.

Цветение сакуры
© photo : Moskva city news agency/ Alexandr Avilov
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По его словам, в сфере туризма, особенно с точки зрения биоразнообразия, Ботанический сад позиционируется на международной арене и он и в этом году постарается привлечь максимальное количество визитеров. 

В этом сезоне посетители Ботанического сада смогут воспользоваться электромобилем для передвижения на территории сада, услугами гида, устраивать здесь пикники и кемпинги.

В то же время в саду активно обустраиваются новые рекреационные пространства.

Батумский ботанический сад основан в 1912 году, он занимает площадь в 113 га и расположен в девяти километрах от Батуми на живописном Зелёном мысу.

Батумский Ботанический сад является важным центром распространения сельскохозяйственных и биологических знаний. Он имеет связи с ботаническими садами, университетами и другими научно-исследовательскими учреждениями более 140 стран, с которыми оформлены меморандумы о сотрудничестве.

С 1998 года сад является членом Международного союза охраны растений Всемирного ботанического сада (BGCI).

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (119)
Теги:
Ботанический сад, Батуми, Грузия

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