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Туристы фотографируют тбилисские достопримечательности

К привлечению туристов в Грузию подключаются популярные в мире блогеры

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (119)
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В страну приглашены около 20 блогеров для популяризации в соцсети различных туристических направлений в Грузии

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Популярные блогеры и пользователи соцсетей с большой аудиторией подключаются к привлечению туристов в страну - они будут знакомить своих подписчиков с Грузией, сообщается на странице Национальной администрации туризма в Facebook.

С 26 мая по 4 июня включительно Национальная администрация туризма Грузии примет известных в мире блогеров и инфлюенсеров.

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© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov
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В рамках проекта "Цифровые дни в Грузии" состоится пресс-тур для блогеров и инфлюенсеров Facebook, Instagram, YouTube и других соцсетей.

В Грузию приглашены около 20 блогеров. Они посетят Тбилиси, Гудаури, Степанцминда, ущелье Трусо, Кутаиси, пещеру Прометея, Батуми, Местия и другие туристически интересные места.

Участники пресс-тура в соцсети будут популяризовать приключенческие, экологические, культурные туристические направления Грузии.

В рамках проекта в соцсетях появятся сотни рассказов о Грузии и грузинском народе. Созданный медиа-продукт будет размещен и на американской платформе Steller.

В администрации туризма отмечают, что проект поможет привлечь туристов в Грузию и повысить туристическую узнаваемость страны.

Подобную кампанию Steller провел в Ирландии в 2019 году, в результате которой у страны в соцсетях было 72 миллиона просмотров.

Сфера туризма больше всего пострадала от пандемии коронавируса. Рекордные успехи Грузии в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от туризма составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы от туризма в 2020 году сократились до 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (119)
Теги:
туризм, Грузия

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