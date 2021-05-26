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Каньон и водопад Дашбаши

Грузинские заповедники возобновили работу: куда пойти?

photo: courtesy of Faig Huseynov
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (120)
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Самые захватывающие и живописные каньоны Грузии – Окаце, Мартвильский, уникальные пещеры Сатаплия и Прометея принимают посетителей уже с сегодняшнего дня

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Все 93 охраняемые территории Грузии возобновили работу со среды, 26 мая, сообщается на официальной странице Агентства охраняемых территорий в Facebook.

Посетить пещеру Прометея (регион Имерети) визитеры могут каждый день с 10:00 до 18:00. Пещера Сатаплия (регион Имерети) принимает посетителей каждый день с 10:00 до 18:00. Каньон Окаце (регион Имерети) открыт для визитеров каждый день с 10:00 до 18:00. В эти же часы будет работать водопад Окаце (село Кинчха). Мартвильский каньон (регион Самегрело - Земо Сванети) будет работать каждый день с 10:00 до 18:00.

Агентство охраняемых территорий просит посетителей соблюдать рекомендации, разработанные для предотвращения распространения коронавируса. Рекомендовано покупать билеты дистанционно по ссылке: https://guru.ge/ или же оплачивать вход бесконтактно.

Визитеры должны носить маску в закрытых и в открытых пространствах.

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Маска хорошо должна закрывать нос и рот. В центре визитеров одновременно могут находиться пять человек. Согласно рекомендациям, визитеры обязаны соблюдать дистанцию минимум в два метра.

В случае плохого самочувствия, руководство Агентства охраняемых территорий просит всех не заходить в заповедники и обратиться к врачу. Визитеры должны часто дезинфицировать руки и в течение минимум 20 секунд.

Также рекомендовано воздержаться от прикосновений руками к глазам и рту. Во время чихания или кашля нужно использовать одноразовую салфетку, выбросить ее моментально в мусорный бак и в ту же секунду продезинфицировать руки.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (120)

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