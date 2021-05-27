Тушети готовится к приему первых туристов

В Национальном парке высокогорного Тушети к услугам туристов 11 пеших и конных маршрутов, которые позволят ознакомиться с уникальной природой и историко-культурным ландшафтом этого края

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. В высокогорном крае Тушети открылся туристический сезон – Национальный парк Тушети готовится к приему первых визитеров, говорится в сообщении на сайте Агентства охраняемых территорий.

Центр визитеров национального парка расположен в селе Омало, где можно спланировать желаемый тур, разместиться и получить информацию о существующих сервисах.

"11 пеших и конных маршрутов Национального парка Тушети позволяют визитерам почти полностью осмотреть и насладиться уникальной природой и историко-культурным ландшафтом", – говорится в сообщении Минсельхоза.

Туристический сезон в Тушети длится всего нескольких месяцев – с мая по октябрь.

Почему Национальный парк Тушети стоит посетить

Национальный парк Тушети, основанный в 2003 году на востоке Грузии, самый большой на территории страны. В него входят ландшафтный и природный заповедники. Общая площадь территории более 122 тысяч гектаров.

Природа Тушети очень разнообразна, здесь можно встретить до 1 062 видов растений. Сосны растут здесь на высоте 700-2000 метров над уровнем моря. А уже на высоте 1700-2400 метров раскинулись березовые леса. Береза Радде и черные березы входят в "Красный список" Грузии.

На территории парка, по неуточненным данным, обитают 60 видов млекопитающих, до 120 видов пернатых, три вида рептилий, шесть видов амфибий и один вид рыб. В лесах Тушетии встречаются косули, реже олени. С территории соседнего Дагестана в Тушети часто переходят дикие кабаны.

В лесах Тушети водится очень много хищников – практически везде можно встретить лису и волка. В Тушети обитают бурые медведи, рысь, зайцы, горные козлы и серны. Реки изобилуют форелью.

На охраняемых территориях Тушети функционирует 11 маршрутов, благодаря которым туристы могут приобщиться к уникальной историко-культурному наследию Тушети, а также насладиться ее природными ландшафтами.

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