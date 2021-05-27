Столицы Грузии и Греции свяжут регулярные авиарейсы

Регулярные полеты с 3 июня до 29 октября будут выполняться по пятницам, с 4 июля до конца летнего сезона еще и по воскресенья

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Греческая авиакомпания Aegean Airlines приступает к выполнению регулярных рейсов в направлении Грузии, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации.

Авиарейсы по маршруту Афины-Тбилиси-Афины будут выполняться с 3 июня.

По информации Агентства гражданской авиации, авиакомпания изначально будет летать между столицами двух стран с частотой раз в неделю, а в течение летнего навигационного сезона количество полетов поэтапно увеличится.

В частности, регулярные полеты с 3 июня до 29 октября будут выполняться по пятницам, с 4 июля до конца летнего сезона (до 29 октября) добавится еще одна частота, и кроме пятницы, полеты будут выполняться по воскресеньям. А с 21 июля авиакомпания добавит еще одну частоту, и рейсы будут выполняться по средам, пятница и воскресеньям.

Агентство гражданской авиации уже выдало соответствующее разрешение авиакомпании.

Авиакомпания Aegean Airlines оперирует на грузинском авиационном рынке с 2012 года.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.

На данный момент туристы могут попасть в Грузию лишь воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев страна откроет с 1 июня.

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