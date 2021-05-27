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Мариам Квривишвили. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года

Развитие туризма и авиации: чем займется новый замглавы Минэкономики Грузии

© Sputnik / STRINGER
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (122)
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https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210527/251854271/Razvitie-turizma-i-aviatsii-chem-zaymetsya-novyy-zamglavy-Minekonomiki-Gruzii.html

Среди основных приоритетов будет помощь пострадавшим предпринимателям и восстановление рабочих мест, заявила замминистра

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Главной задачей нового заместителя министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили будет быстрое и безопасное восстановление авиасообщения и туризма в Грузии.

Бывшая глава администрации туризма и экс-депутат парламента Грузии Квривишвили в четверг заняла пост заместителя министра экономики устойчивого развития.

Туристы фотографируют тбилисские достопримечательности
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В условиях коронавируса нашей главной краткосрочной задачей будет безопасное и быстрое восстановление индустрий авиации и туризма, усиление дееспособности ведомств, помощь пострадавшим предпринимателям и, что самое главное, восстановление рабочих мест", - сказала Квривишвили журналистам.

По ее словам, в новой должности Квривишвили будет курировать стратегические структуры: Агентство гражданской авиации, Грузаэронавигацию, Объединенные аэропорты, Администрацию туризма и компанию по развитию горных курортов.

За первые четыре месяца 2021 года число международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Министр: туризм в Грузии восстановится быстрее чем ожидалось

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (122)
Теги:
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, Туризм, Мариам Квривишвили, Грузия

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