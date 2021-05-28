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Черноморский пляж в Аджарии без отдыхающих во время пандемии коронавируса

Аджария открывает туристический сезон с 15 июня

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (124)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210528/251860741/Adzhariya-otkryvaet-turisticheskiy-sezon-s-15-iyunya.html

Глава правительства автономии поручил всем соответствующим ведомствам подготовиться к приему большого потока туристов

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня, об этом заявил председатель правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе на заседании правительства.

Он подчеркнул важность готовности черноморского региона к приему большого потока туристов и отдыхающих.

"Хочу попросить департамент туризма, а также все соответствующие ведомства, официально открыть сезон 15 июня. Безусловно, все это должно произойти максимально осторожно, с учетом рекомендаций эпидемиологов, чтобы вместе с экономикой сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию", – заявил Рижвадзе.

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© Sputnik / STRINGER
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По его словам, особое значение имеют те текущие проекты, которые направлены на создание новых туристических направлений.

"Отрадно, что новые аттракции будут не только в Батуми, а практически во всех муниципалитетах. Естественно, мы будем внимательно следить за завершением этих проектов", – отметил Рижвадзе.

Как отметил глава аджарского правительства, еженедельно в Батуми выполняется более 60 авиарейсов.

На данный момент туристы могут попасть в Грузию лишь воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев страна откроет с 1 июня.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.

За первые четыре месяца 2021 года число международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

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Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (124)
Теги:
туризм, Аджария, Грузия

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