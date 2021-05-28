Отдых в Турции 2021: стало известно об изменениях в системе "все включено"

Теперь гости турецких гостиниц по системе "все включено" не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мэр турецкого курорта Бодрум Ахмет Арас рассказал, что изменения в системе "все включено" в отелях Турции могут сохраниться и после пандемии, сообщает РИА Новости.

В настоящее время привычное для россиян обслуживание по системе "все включено" в большинстве турецких отелей изменено – гости не сами накладывают себе еду, за них это делают официанты.

"Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", – отметил Арас.

По его словам, для персонала отелей это может создать дополнительные затруднения, требуя больше времени и усилий, однако есть и плюсы с точки зрения гигиены и качества сервиса.

По словам мэра, туризм в Бодруме сейчас безопасен, около 90% объектов размещения проверены и получили сертификаты безопасности.

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