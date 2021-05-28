Когда возобновится авиасообщение между Турцией и Россией? Ответ посла

В последнее время ситуация с пандемией коронавируса в Турции значительно улучшилась, отметил турецкий посол

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Посол Турции в России Мехмет Самсар надеется, что авиасообщение между странами возобновится в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости.

Российские власти приостановили авиасообщение с Турцией в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

"Благодаря принятым жестким мерам общее количество случаев COVID-19 в Турции, которое составляло 61 400 по состоянию на 15 апреля, когда было принято решение о прекращении полетов с Россией, снизилось до 8738 по состоянию на 26 мая. С 15 по 21 мая показатель заболеваемости на 100 тысяч населения довольно низкий в провинциях, где российские гости больше всего предпочитают отдыхать - Анталье, Мугле, Айдыне", - сказал посол.

По его словам, Турция надеется, что авиасообщение с Россией может скоро возобновиться.

"Надеемся, что наши российские гости как можно скорее вновь получат возможность приехать в Турцию, используя те пути и возможности, по которым они скучают", - отметил дипломат.

Никто не должен сомневаться в том, что Турция может безопасно принимать иностранных гостей со всего мира, особенно из России, заключил Самсар.

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