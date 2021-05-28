Растет число авиарейсов в Батумском аэропорту

На данный момент туристы могут попасть в Грузию лишь воздушным путем, сухопутные границы для иностранцев страна откроет с 1 июня

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Аджария готовится к туристическому сезону и увеличивает количество полетов в направлении Батуми, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов черноморского региона.

В обновленный международный батумский аэропорт уже прибывают гости из Беларуси, Израиля, Казахстана, Украины, Турции и Саудовской Аравии.

С июня в направлении Батуми регулярные полеты начинают авиакомпании LOT Polish Airlines по маршруту Варшава - Батуми - Варшава, Ukraine International Airlines Киев - Батуми - Киев, а также Fly Dubai Дубай-Батуми-Дубай и Air Arabia Шаржа-Батуми-Шарджа.

Согласно данным на апрель, батумский аэропорт восстановил 60% полетов, которые были в 2019 году. В течение мая в батумском аэропорту, в среднем, в неделю осуществляются около 25 рейсов из Израиля, Украины, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии и Турции.

С 1 июня открываются сухопутные границы, что даст возможность путешественникам зайти в Грузию из соседних стран.

Туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня.

На данный момент туристы могут попасть в Грузию лишь воздушным путем, сухопутные границы для иностранцев страна откроет с 1 июня.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.

За первые четыре месяца 2021 года число международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

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