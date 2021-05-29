14:28 29 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Эпидемия коронавируса - туристы в масках

Эпидемиологи Грузии против послаблений ограничений для туристов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (312)
47035
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/11/251200283.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210529/251870004/Epidemiologi-Gruzii-protiv-poslableniy-ogranicheniy-dlya-turistov.html

Кроме уже действующих ограничений, по словам главного эпидемиолога, разрабатываются и новые правила для иностранцев

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Упрощение любых ограничений является риском увеличения случаев, поэтому отменять их для въезжающих в Грузию нельзя, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.

Грузия уже открыла свои воздушные границы, а с 1 июня планирует открыть и сухопутные границы для туристов.

На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс
© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov
Российским туристам на машине в Грузию не попасть – эксперты рассказали почему

"Нельзя запускать через границу людей без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Также и для тех, кто привит, дважды негативный тест должен быть обязательным", – сказал Гамкрелидзе.

Кроме уже действующих ограничений, по словам главного эпидемиолога, разрабатывают и новые правила, чтобы иностранцы периодически проходили тестирование, находясь в Грузии.

"Понятно, что экономика должна быть открытой и развиваться, и туризм – один из источников ее открытия, но мы должны быть дисциплинированными, носить маски и соблюдать дистанцию", – сказал Гамкрелидзе.

Для того, чтобы въехать в Грузию, иностранные граждане вне зависимости от наличия прививки должны иметь на руках негативный тест на коронавирус сделанный за 72 часа, повторный тест делается спустя три дня после въезда.

Кроме того, правительство работает над введением для иностранцев обязательного страхования здоровья при въезде в Грузию.

На сегодняшний день показатель заражения коронавирусом в Грузии составляет 2,28%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (312)
Теги:
Турист, туризм, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актер ДжоДжо Хамнер из шоу «Sexxy After Dark by Дженнифер Ромас» получает вакцину Pfizer-BioNTech в Hustler Club Ларри Флинта в Лас-Вегас, Невадам
Ресторан, стадион, берег реки: Необычные пункты вакцинации от COVID-19 – фото
Миниатюрист создает мини-копии инструментов, они как настоящие!
Мини-экспонаты: умелец своими руками создает крошечные копии инструментов - видео
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться