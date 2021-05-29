Эпидемиологи Грузии против послаблений ограничений для туристов

Кроме уже действующих ограничений, по словам главного эпидемиолога, разрабатываются и новые правила для иностранцев

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Упрощение любых ограничений является риском увеличения случаев, поэтому отменять их для въезжающих в Грузию нельзя, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.

Грузия уже открыла свои воздушные границы, а с 1 июня планирует открыть и сухопутные границы для туристов.

"Нельзя запускать через границу людей без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Также и для тех, кто привит, дважды негативный тест должен быть обязательным", – сказал Гамкрелидзе.

Кроме уже действующих ограничений, по словам главного эпидемиолога, разрабатывают и новые правила, чтобы иностранцы периодически проходили тестирование, находясь в Грузии.

"Понятно, что экономика должна быть открытой и развиваться, и туризм – один из источников ее открытия, но мы должны быть дисциплинированными, носить маски и соблюдать дистанцию", – сказал Гамкрелидзе.

Для того, чтобы въехать в Грузию, иностранные граждане вне зависимости от наличия прививки должны иметь на руках негативный тест на коронавирус сделанный за 72 часа, повторный тест делается спустя три дня после въезда.

Кроме того, правительство работает над введением для иностранцев обязательного страхования здоровья при въезде в Грузию.

На сегодняшний день показатель заражения коронавирусом в Грузии составляет 2,28%.

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