Египет снял ограничения на работу ресторанов и торговых центров

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Объекты питания и торговые центры Египта с 1 июня возвращаются к обычному летнему графику работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские власти.
В начале мая из-за ухудшения эпидситуации власти Египта перевели магазины, рестораны, кафе и кинотеатры на сокращенный график работы – до 21:00.
С 1 июня магазины смогут работать с семи до 23:00, кафе – с пяти утра до часа ночи.
Ранее министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила, что в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей уже привиты, заканчивается вакцинация остальных работников турсектора. Премьер-министр распорядился также как можно скорее завершить вакцинацию населения курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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