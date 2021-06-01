Египет снял ограничения на работу ресторанов и торговых центров

С сегодняшнего дня рестораны и торговые центры в Египте будут работать до поздней ночи

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Объекты питания и торговые центры Египта с 1 июня возвращаются к обычному летнему графику работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские власти.

В начале мая из-за ухудшения эпидситуации власти Египта перевели магазины, рестораны, кафе и кинотеатры на сокращенный график работы – до 21:00.

С 1 июня магазины смогут работать с семи до 23:00, кафе – с пяти утра до часа ночи.

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий Города мира. Шарм-эль-Шейх

Ранее министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила, что в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей уже привиты, заканчивается вакцинация остальных работников турсектора. Премьер-министр распорядился также как можно скорее завершить вакцинацию населения курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале