Попасть из Армении в Грузию можно будет только через КПП Баграташен-Садахло

Второй контрольно-пропускной пункт на грузино-армянской границе Гогаван-Гугути открыт только для грузоперевозок

ТБИЛИСИ, 1 июн – Sputnik. Для передвижения граждан на армяно-грузинской границе пока будет действовать только пропускной пункт Баграташен-Садахло, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на посольство Армении в Грузии.

Грузия открыла свои сухопутные границы с 1 июня, границы Армении открыты с января этого года.

На сегодняшний день на границе Грузии с Арменией функционируют два контрольно-пропускных пункта – Баграташен-Садахло и Гогаван-Гугути.

Армянское диппредставительство отмечает, что пропускной пункт Баграташен-Садахло будет функционировать каждый день с 10:00 до 20:00. В то же время отмечается, что в Грузии действует комендантский час с 23:00 до 04:00, кроме того, там обязательно ношение масок на открытых и закрытых пространствах.

В случае нарушения комендантского часа грозит штраф в размере 2 000 лари.

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