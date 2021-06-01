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Армяно-грузинская граница

Попасть из Армении в Грузию можно будет только через КПП Баграташен-Садахло

© photo: Sputnik / Gor Margaryan
Туризм
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Второй контрольно-пропускной пункт на грузино-армянской границе Гогаван-Гугути открыт только для грузоперевозок

ТБИЛИСИ, 1 июн – Sputnik. Для передвижения граждан на армяно-грузинской границе пока будет действовать только пропускной пункт Баграташен-Садахло, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на посольство Армении в Грузии.

Грузия открыла свои сухопутные границы с 1 июня, границы Армении открыты с января этого года.

КПП Сарпи на грузино-турецкой границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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На сегодняшний день на границе Грузии с Арменией функционируют два контрольно-пропускных пункта – Баграташен-Садахло и Гогаван-Гугути.

Армянское диппредставительство отмечает, что пропускной пункт Баграташен-Садахло будет функционировать каждый день с 10:00 до 20:00. В то же время отмечается, что в Грузии действует комендантский час с 23:00 до 04:00, кроме того, там обязательно ношение масок на открытых и закрытых пространствах.

В случае нарушения комендантского часа грозит штраф в размере 2 000 лари. 

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