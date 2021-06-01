Глава Минфина Грузии: открытие сухопутной границы ускорит восстановление туризма

Пересечь сухопутную границу можно будет с документом, подтверждающим полный курс вакцинации, и с отрицательным ПЦР-тестом

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. После открытия сухопутной границы Грузии все таможенные пропускные пункты готовы к приему туристов и транспортного потока, сообщает пресс-служба министерства финансов Грузии.

Сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров с 1 июня.

Министр финансов Лаша Хуцишвили, вместе с начальником Службы доходов Минфина Леваном Какава и министром финансов и экономики Аджарии Джабой Путкарадзе, ознакомился с таможенными процедурами на ТПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, который является одним из самых загруженных пунктов пропуска на границах Грузии. В 2019 году в страну через него въехали более 3,5 миллиона человек.

"Практически все отрасли экономики страны быстро восстанавливаются, и я думаю, что восстановление туризма, которому в дальнейшем будет способствовать открытие сухопутных границ, станет одним из секторов, которые внесут значительный вклад в ускорение экономического роста Грузии", - сказал Хуцишвили журналистам.

Несмотря на глобальную пандемию, таможенные процедуры проходят без сбоев на всех КПП страны. Среднее время, затрачиваемое, например, на въезд транспортного средства в зону таможенного контроля "Сарпи" до выезда из зоны контроля, составляет в среднем всего 7 минут.

По данным за последние 6 месяцев, через ТПП "Сарпи" было перевезено 174 841 автомобиль. В настоящее время на пункте пропуска дежурят 124 таможенника.

Пересечь сухопутную границу можно будет с документом, подтверждающим полный курс вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. В этом случае лицо будет обязано на третий день после прибытия сделать повторный ПЦР-тест. В то же время, Межведомственный координационный Совет призывает визитеров во время пересечения границы иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы лечения COVID-19.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

Власти ожидают, что открытие границ, процесс вакцинации и послабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

За первые четыре месяца 2021 года число визитов международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

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