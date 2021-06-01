Долгосрочная авиационная стратегия будет разработана в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сотрудничество между государственным и частным секторами будет иметь решающее значение в процессе разработки долгосрочной авиационной стратегии Грузии, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Бывшая глава администрации туризма и экс-депутат парламента Грузии Квривишвили в четверг заняла пост заместителя министра экономики устойчивого развития. Среди краткосрочных задач на новом посту Квривишвили заявила безопасное и быстрое восстановление индустрий авиации и туризма, усиление дееспособности ведомств, помощь пострадавшим предпринимателям и, что самое главное, восстановление рабочих мест.

В новой должности она будет курировать стратегические структуры: Агентство гражданской авиации, Грузаэронавигацию, Объединенные аэропорты, Администрацию туризма и компанию по развитию горных курортов.

"Разумеется, стране необходимо конкретное видение и план развития авиационной отрасли. Я бы не сказала, что его нет. Однако важно, чтобы был документ, который будет заявлен как для внутреннего, так и для международного рынка.. Это процесс двустороннего сотрудничества, который должен учитывать видение частного сектора и, в конечном итоге, достичь того, чтобы видения государства и частного сектора совпадали, поскольку это общие интересы", - сказала Квривишвили в эфире телеканала Imedi.

По словам замминистра экономики, долгосрочная авиационная стратегия страны является своего рода гарантией для потенциальных инвесторов, малого и среднего бизнеса, поскольку это четкий и ясный путь к тому, к чему стремится страна в плане развития конкретной отрасли.

Квривишвили подчеркнула, что развитие авиации имеет прямое влияние на укрепление индустрии туризма и, конечно же, самого транспортного сектора. И это будет напрямую отражено в доходе, который будет получать каждый гражданин Грузии.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

За первые четыре месяца 2021 года число международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.