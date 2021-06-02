На пороге сезона: какие новшества ждут туристов в Аджарии

Официально туристический сезон в Аджарии открывается 15 июня, но в Батуми уже появились первые гости из Украины, Израиля, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии и Турции

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Каньонинг, экстремальные велотрассы, новые туристические маршруты – в Аджарии открывается туристический сезон и регион предлагает гостям новые развлечения, сообщает Департамент курортов и туризма автономии.

В Аджарии уже появились туристы из Украины, Израиля, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Турции. Из этих стран в направлении Батуми выполняются регулярные авиарейсы.

Туробъекты, гостиницы и объекты питания продолжают соблюдать и внедрять правила для сдерживания распространения коронавируса. Для гостей в Аджарии открыты все четыре национальных парка и охраняемая территория, а объекты питания могут принять посетителей в закрытых пространствах и в выходные дни.

Вместе с отдыхом на море Аджария предложит гостям новые турместа и продукты. Среди них каньонинг в Учхо, экстремальная велотрасса в Кеда и Шуахеви, новые места для пикника в Чирухи, Капнистави и селе Шуамта. Помимо этого гости региона смогут побывать в ущельях Горджоми, Чвана и Кинтриши.

Желающие путешествовать в высокогорной Аджарии могут получить детальную информацию о туристических маршрутах по горячей линии информационного центра 577 909093, а также на официальном портале Агентства развития туристических продуктов Департамента курортов и туризма Аджарии: https://visitajara.com/ka/routes.

Туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня. Черноморский регион готовится принять большой поток туристов и отдыхающих.

Эпидемиологи призывают как граждан Грузии, так и туристов соблюдать правила, установленные для предотвращения распространения коронавируса.

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