18:16 02 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.4304
  • USD3.2547
Поиск
Вида на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве

Правила въезда в Россию для граждан и иностранцев 2021: тесты, коронавирус

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Туризм
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251912678.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210602/251912716/Pravila-vezda-v-Rossiyu-dlya-grazhdan-i-inostrantsev-2021-testy-koronavirus.html

На территорию России в настоящее время имеют право въехать граждане РФ и иностранцы, при наличии документов, доказывающих постоянное жительство в странах, с которыми Россия возобновила прямое регулярное авиасообщение

Въезд иностранцев в Россию временно ограничен с 18 марта 2020 года для защиты населения и предотвращения распространения коронавируса. Сухопутные границы России закрыты, но действует ряд исключений.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какие правила действуют на въезд в Россию для граждан РФ и иностранцев, а также сколько раз нужно сдавать тест на коронавирус.

Правила въезда в Россию для иностранцев

Правила въезда иностранцев на территорию РФ регламентируются в соответствии с распоряжением правительства России и требованиями Роспотребнадзора. 

На территорию России, по правилам, разрешается въезд тем иностранцам, которые являются гражданами более 30 государств либо имеют вид на жительство в этих странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение.

Список государств, гражданам которых въезд в Россию разрешен с визой или без: Великобритания, Швейцария, Египет, Япония, Индия, Вьетнам, Финляндия, Эфиопия, Сингапур, Греция, Германия, Сирия, Шри-Ланка, Исландия, Мальта, Португалия, Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Южная Корея, Сербия, Армения, Азербайджан, ОАЭ, Казахстан, Киргизия, Республика Мальдивы, Куба, Катар, Сейшельские острова, Венесуэла, Таджикистан, Узбекистан, Мексика.

В связи с улучшением эпидситуации в Великобритании регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон возобновилось со 2 июня.

Пассажиры и члены экипажей в зале ожидания аэропорта Шереметьево
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
Пассажиры и члены экипажей в зале ожидания аэропорта Шереметьево

А с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании, ограничения, действующие с этими государствами по авиасообщению, продлили до 21 июня 2021 года включительно.

Для въезда в Россию иностранцам требуется отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР, сделанный за 72 часа до приезда на территорию России. Результаты теста могут быть на русском или английском языке и/или в цифровой форме.

По правилам, иностранцы, прибывающие в Россию, также должны заполнить специальную анкету на Едином портале госуслуг, в которой укажут личную информацию и адрес фактического проживания во время визита.

Трудовым мигрантам, помимо теста на коронавирус, который они должны привезти с собой, придется две недели сидеть на карантине. Карантин иностранцы могут проходить по месту прибытия - или в общежитии, или на съемной или собственной квартире.

Регулярное авиасообщение с 10 июня 2021 года возобновится также между Россией и следующими государствами: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. С 10 июня чартерное авиасообщение возобновится и с Албанией.

Правила въезда в Россию для граждан РФ

Прибывающие из-за рубежа граждане России должны до вылета на родину, но не позднее регистрации на рейс, заполнить электронную форму на Едином портале госуслуг. 

По действующим правилам, россиянам для въезда на родину сертификат о сдаче теста на коронавирус не требуется, достаточно представить заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.

© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
Медицинские работники в аэропорту Шереметьево

Граждане России, въезжающие в РФ из зарубежных государств любыми транспортными средствами, в отличие от иностранцев, обязаны пройти два теста на коронавирус методом ПЦР и загрузить их результаты на портал госуслуг.

Первый тест на коронавирус нужно сделать в течение трех дней после въезда, второй – в течение пяти дней. Между двумя тестами должно пройти не менее суток. До получения результатов граждане России должны соблюдать режим самоизоляции.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крепость Петра в Аджарии
Уникальная византийская крепость Петра в Аджарии - фото
Пандемия не помеха: в Грузии прошел кинофестиваль Содружество - видео
Пандемия не помеха: в Грузии прошел кинофестиваль "Содружество" – видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться