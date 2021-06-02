Правила въезда в Россию для граждан и иностранцев 2021: тесты, коронавирус

На территорию России в настоящее время имеют право въехать граждане РФ и иностранцы, при наличии документов, доказывающих постоянное жительство в странах, с которыми Россия возобновила прямое регулярное авиасообщение

Въезд иностранцев в Россию временно ограничен с 18 марта 2020 года для защиты населения и предотвращения распространения коронавируса. Сухопутные границы России закрыты, но действует ряд исключений.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какие правила действуют на въезд в Россию для граждан РФ и иностранцев, а также сколько раз нужно сдавать тест на коронавирус.

Правила въезда в Россию для иностранцев

Правила въезда иностранцев на территорию РФ регламентируются в соответствии с распоряжением правительства России и требованиями Роспотребнадзора.

На территорию России, по правилам, разрешается въезд тем иностранцам, которые являются гражданами более 30 государств либо имеют вид на жительство в этих странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение.

Список государств, гражданам которых въезд в Россию разрешен с визой или без: Великобритания, Швейцария, Египет, Япония, Индия, Вьетнам, Финляндия, Эфиопия, Сингапур, Греция, Германия, Сирия, Шри-Ланка, Исландия, Мальта, Португалия, Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Южная Корея, Сербия, Армения, Азербайджан, ОАЭ, Казахстан, Киргизия, Республика Мальдивы, Куба, Катар, Сейшельские острова, Венесуэла, Таджикистан, Узбекистан, Мексика.

В связи с улучшением эпидситуации в Великобритании регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон возобновилось со 2 июня.

© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov Пассажиры и члены экипажей в зале ожидания аэропорта Шереметьево

А с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании, ограничения, действующие с этими государствами по авиасообщению, продлили до 21 июня 2021 года включительно.

Для въезда в Россию иностранцам требуется отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР, сделанный за 72 часа до приезда на территорию России. Результаты теста могут быть на русском или английском языке и/или в цифровой форме.

По правилам, иностранцы, прибывающие в Россию, также должны заполнить специальную анкету на Едином портале госуслуг, в которой укажут личную информацию и адрес фактического проживания во время визита.

Трудовым мигрантам, помимо теста на коронавирус, который они должны привезти с собой, придется две недели сидеть на карантине. Карантин иностранцы могут проходить по месту прибытия - или в общежитии, или на съемной или собственной квартире.

Регулярное авиасообщение с 10 июня 2021 года возобновится также между Россией и следующими государствами: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. С 10 июня чартерное авиасообщение возобновится и с Албанией.

Правила въезда в Россию для граждан РФ

Прибывающие из-за рубежа граждане России должны до вылета на родину, но не позднее регистрации на рейс, заполнить электронную форму на Едином портале госуслуг.

По действующим правилам, россиянам для въезда на родину сертификат о сдаче теста на коронавирус не требуется, достаточно представить заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.

© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov Медицинские работники в аэропорту Шереметьево

Граждане России, въезжающие в РФ из зарубежных государств любыми транспортными средствами, в отличие от иностранцев, обязаны пройти два теста на коронавирус методом ПЦР и загрузить их результаты на портал госуслуг.

Первый тест на коронавирус нужно сделать в течение трех дней после въезда, второй – в течение пяти дней. Между двумя тестами должно пройти не менее суток. До получения результатов граждане России должны соблюдать режим самоизоляции.

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