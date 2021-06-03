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Молодая пара гуляет по Метехскому мосту и фотографирует достопримечательности

Памятка туристам: что нужно знать перед приездом в Грузию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Sputnik Грузия
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Никаких проблем с пересечением границы Грузии не будет, если иметь на руках все необходимые документы и справки

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии в связи увеличившимся потоком иностранных гостей, публикует памятку для туристов.

В памятке собрана информация о действующих и поэтапно снятых ограничениях, а также правила въезда в страну.

Собор Святой Софии в Стамбуле
© photo: Sputnik
Что должны знать жители Грузии перед поездкой в Турцию

Какие из ограничений сняты, а какие еще в силе:

– Ограничения по выходным дням для объектов питания полностью сняты, и теперь они могут принимать гостей в закрытых помещениях;

– Восстановлена работа гостиниц в полном соответствии с эпидемиологическими нормами и правилами горных курортов;

– Действующие канатные дороги эксплуатируются на горных курортах, а также в Тбилиси в полном соответствии с эпидемиологическими нормами и правилами;

– Восстановлен междугородний транспорт;

– Возобновлено проведении конференции и тренингов согласно соответствующему протоколу (не более 70 человек);

– Спортивные залы и фитнес-клубы возобновили работу в соответствии с установленным регламентом;

– Возобновлена деятельность музеев и библиотек;

КПП Сарпи на грузино-турецкой границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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– Возобновлена розничная торговля непродовольственными товарами, включая торговые центры и ярмарки (и в выходные дни).

При этом остается в силе ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час", а также ограничение на проведение светских мероприятий (свадьбы, юбилеи, банкеты). В стране действует масочный режим. Проезд без масок в общественном транспорте запрещен.

Гражданин любой страны, имеющий документ, подтверждающий полный курс вакцинации, имеет право въезда в страну воздушным путем.

Въезд в Грузию с ковидвакцинацией по суше и воздуху:

Граждане любой страны могут въехать в страну через сухопутные и воздушные границы с документом, подтверждающим полный курс вакцинации любым препаратом, и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за последние 72 часа.

Въезд в Грузию без ковидвакцинации по суше и воздуху:

Пересечение границы возможно только при отрицательном результате ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа, и в этом случае лица будут обязаны повторить тест в течение 72 часов (на 3-й день пребывания).

При въезде в страну по ПЦР-тесту необходимо заполнить электронную заявку, которая размещена на правительственном сайте stopcov.ge.

Турист фотографирует Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
К сведению иностранцев: какие ковид-ограничения действуют в Грузии

Памятка для граждан Грузии, въезжающих в страну:

Если гражданин Грузии представит отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа до визита в Грузию, он направляется в 8-дневную самоизоляцию (в случае невозможности самоизоляции – карантин) или обязательное ПЦР-тестирование на третий день пребывания за свой счет.

Гражданин Грузии, в случае отсутствия ПЦР-теста, проведенного в последние 72 часа до визита в Грузию, подлежит 8-дневной обязательной самоизоляции (в случае невозможности самоизоляции – карантин за свой счет).

Если вы побывали в Индии, перед въездом в Грузию, то:

Граждане Грузии или иностранные граждане, совершившие поездки в Индию в течение последних 14 дней, будут подвергнуты 14-дневному карантину (за свой счет). Также необходимо предоставить документ, с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа до въезда.

А вот список стран, граждане которых могут пересекать границу Грузии с отрицательным ответом на ПЦР-тест:

КПП на грузино-азербайджанской границе. Красный мост
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы – подробности

государства-члены ЕС, Израиль, Турецкая республика, Швейцария, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Российская Федерация, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Япония, Канада, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова, Оман.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Всего в стране к этому времени зарегистрировано 346 983 случая инфицирования, 330 721 пациент выздоровел, 4 853 человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

С 15 марта в Грузии началась активная вакцинация граждан. Уже вакцинированы 155 538 человек.

С 1 февраля Грузия возобновила Международное регулярное авиасообщение, а с 1 июня открыла сухопутные границы.

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Теги:
туризм, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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