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Грузия стала членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210603/251925035/Gruziya-stala-chlenom-Ispolnitelnogo-soveta-Vsemirnoy-turistskoy-organizatsii.html

У Грузии будет возможность участвовать в постановке целей организации и их дальнейшей успешной реализации, заявляет министерство

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузия избрана членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации сроком на четыре года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

По информации ведомства, выборы прошли в столице Греции Афинах в рамках 66-го заседания Европейской комиссии организации и 23 из 35 государств-членов исполнительного совета организации поддержали Грузию.

Район Абанотубани и вид на крепость Нарикала и старые дома в историческом центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"У Грузии будет возможность участвовать в постановке целей организации и их дальнейшей успешной реализации, а также в обеспечении ее эффективного и прозрачного функционирования. Учитывая свое стратегическое положение, Грузия сможет защитить интересы как черноморского, так и восточноевропейского регионов с точки зрения развития туризма", - отмечается в сообщении.

Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН состоит из 35 государств-членов и является руководящим органом ВТО, который обеспечивает эффективную работу организации и обсуждает ключевые вопросы политики путешествий и индустрии туризма в глобальной повестке дня.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (127)
Теги:
Туризм, ВТО ООН, Грузия

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