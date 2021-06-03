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Пограничный контрольно-пропускной пункт «Бавра» на границе Армении и Грузии.

Как открытие границ Грузии повлияет на туризм в Армении

© photo : official site of the President of RA
Туризм
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Темы:
Грузино-армянские отношения (219)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210603/251925444/Kak-otkrytie-granits-Gruzii-povliyaet-na-turizm-v-Armenii.html

Туроператоры в Армении и Грузии должны не только обновить контакты, но и концепцию единого туристического маршрута, которая особенно популярна после ситуации с пандемией

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. В Армении ожидают увеличения числа туристов после открытия Грузией сухопутной границы с 1 июня. Эксперты уже заявляют, что обе страны вместе могут привлечь больше визитеров, предлагая иностранцам концепцию единого турпакета, пишет Sputnik Армения.

Логика концепции "один путь - две остановки" заключается в том, что турист может, посетив Грузию, съездить также в Армению и вернуться обратно. Подобное предложение особенно привлекает туристов из далекого Китая, Японии, США. Теперь такое решение становится актуальным и для граждан России.

Район Абанотубани и вид на крепость Нарикала и старые дома в историческом центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Дело в том, что хотя Грузия и открыла 1 июня сухопутные границы, Россия все еще запрещает своим гражданам пересекать государственную границу при выезде из страны через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.  Исходя из этого, наиболее бюджетный вариант для россиян посетить Грузию - это въехать в страну из Армении.

Грузинские туроператоры предлагают прилететь в Ереван или Гюмри, а оттуда - в Грузию.

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в беседе с корреспондентом Sputnik Армения отметил, что единые туристические пакеты были популярны еще до COVID-19, в частности среди граждан из Германии и Израиля.

"Для Грузии открытие сухопутных границ - важный шаг. Мы рады принять гостей из дружеской нам Армении, для которых наша страна всегда была популярным направлением", - сказал Алавердашвили.

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© Sputnik / STRINGER
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По его словам, армянских туристов в Грузии привлекает в первую очередь море, грузинских - может заинтересовать бизнес-туризм. Поэтому туроператоры обеих стран должны обновить контакты в этом направлении.

То, что Армения только выиграет от текущей ситуации, в беседе со Sputnik Армения отметил и председатель Федерации туризма Мехак Апресян.

По его словам, туроператоры обеих стран могут предлагать совместные турпакеты, совместно привлекая большее количество туристов.

"У Армении нет выхода к морю, границы закрыты с двумя из четырех соседних стран. Поэтому открытие границы с Грузией крайне важно для нас, это отразится на нашей привлекательности", - сказал Апресян.

КПП и ТПП Садахло - граница Грузии и Армении
© Sputnik / STRINGER
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Он также отметил, что власти на этом фоне не должны забывать и про развитие внутреннего туризма. Ранее армянская федерация туризма предлагала властям внести поправки в Налоговый кодекс страны. Они были направлены на повышение интереса граждан к внутреннему туризму.

Согласно поправкам, компании, фирмы, которые ежегодно будут отправлять своих сотрудников на отдых по Армении или Карабаху, должны были платить подоходный налог с вычетом потраченной суммы на эти нужды.

Если человек получает "грязную" зарплату в размере 500 тысяч драмов (примерно 1000 долларов), а на путевку в Армении или Карабахе тратит 100 тысяч (около 200 долларов), то подоходный налог он будет платить не с 500, а с 400 тысяч (около 800 долларов).

Апресян и сейчас уверен, что такая мера сделает внутренний туризм привлекательнее.

Молодая пара гуляет по Метехскому мосту и фотографирует достопримечательности
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно данным Комитета туризма Минэкономики Армении, в первом триместре в Армению прибыло 86 тысяч 524 человека, что на 72% меньше, чем за тот же период 2020 года. Тогда этот показатель составил 307 тысяч 590 человек.

Большинство туристов, а именно 31 тысяча 331 человек, приехало в январе-марте из России. На втором месте туристы из Ирана - 9 тысяч 548 человек. На третьем месте Грузия, из которой за первые три месяца прибыл 9 тысяч 281 человек. Четвертую и пятую строчку делят США - 2 тысячи 101 человек, и Украина - 2 тысячи 75 визитеров.

Только в апреле страну посетили 42 тысячи граждан. 

Темы:
Грузино-армянские отношения (219)
Теги:
Туризм, Армения, Грузия

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