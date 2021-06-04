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Самолет авиакомпаний Oman Air

Авиакомпания Oman Air выходит на грузинский рынок

© photo: Sputnik / Максим Блинов
Туризм
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (217)
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Sputnik Грузия
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Национальный авиаперевозчик Омана будет выполнять рейсы по маршруту Маскат – Тбилиси – Маскат дважды в неделю

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Оманская авиакомпания Oman Air начнет оперировать на грузинском рынке с 16 июня, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии

Национальный авиаперевозчик Омана будет выполнять рейсы по маршруту Маскат – Тбилиси – Маскат дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Данное расписание будет оставаться в силе до 15 сентября.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение регулярных воздушных перевозок в среду, 2 июня.

Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года после годовой паузы, сделанной из-за пандемии коронавируса.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (217)
Теги:
Туризм, авиасообщение, Грузия

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