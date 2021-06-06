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Билетные кассы белорусской авиакомпании Белавиа

Авиакомпания "Белавиа" увеличивает число рейсов в Тбилиси и Батуми

© photo: Sputnik
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (219)
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"Белавиа" будет выполнять по два перелета в день в Батуми, а по направлению Тбилиси добавится четыре частоты: по вторникам, средам, субботам и воскресеньям

ТБИЛИСИ, 6 июня – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" увеличивает количество выполняемых рейсов в Грузию, сообщает Sputnik Беларусь.

С 15 июня количество перелетов из Минска в Грузию вырастет: с 7 до 14 раз в неделю в Батуми и с 7 до 11 – в Тбилиси.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Таким образом, "Белавиа" будет выполнять по два перелета в день в Батуми, а по направлению Тбилиси добавится четыре частоты: по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (219)
Теги:
Аэропорт Батуми, Аэропорт Тбилиси, Минск, Беларусь, авиасообщение, Грузия

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