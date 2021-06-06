Министр экономики Грузии приняла участие в гастрономическом туре по Кахети

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава приняла участие в гастрономическом туре по Кахети, сообщает Минэкономики.

По данным ведомства, цель тура – содействие развитию гастротуризма и популяризация гастрономических возможностей региона.

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB Натия Турнава - гастротур тур по Кахети

В гастротуре, организованном Национальной администрацией туризма, приняли участие Грузинская гастрономическая ассоциация, Бизнес-ассоциация гастрономического туризма и представители грузинских СМИ. В рамках экскурсии прошли кулинарные мастер-классы с участием известных поваров.

По словам Натии Турнава, сейчас для страны очень важно как можно скорее восстановить туризм и использовать те возможности, которые дала пандемия, в том числе, соскучившихся как местных, так и иностранных туристов.

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB Натия Турнава - гастротур тур по Кахети

"Посредством таких гастрономических туров мы стараемся популяризировать грузинскую кухню и хотим показать не только уже известные туристические достопримечательности и места, большие города, но и небольшие региональные отели, небольшие агротуристические объекты", – сказала Натия Турнава.

По словам министра, агротуризм станет одним из краеугольных камней дальнейшего развития и туристической стратегии Грузии.

"Очень важно представить наше сельское хозяйство, сельскохозяйственную продукцию и связанные с ними туристические возможности. Это то, чему служит наше сегодняшнее мероприятие", – сказала глава Минэкономики.

С 1 февраля Грузия возобновила регулярное международное авиасообщение. С 1 июня страна открыла сухопутные границы. Для того, чтобы приехать в Грузию иностранным гостям необходимо иметь при себе документ о полном курсе вакцинации любым препаратом, а также отрицательный результат ПЦР-теста. В случае отсутствия сертификата о вакцинировании, необходимо пройти ПЦР-тест на третий день своего пребывания в стране за свой счет. Стоимость теста в разных лабораториях составляет от 85 до 125 лари (от 27 до 40 долларов).

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