Немецкий лоукостер будет летать из Дюссельдорфа в Тбилиси

Авиаперевозчик будет выполнять рейсы по маршруту Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф с 4 июля каждую неделю, а с 21 июля – дважды в неделю

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Немецкая низкобюджетная авиакомпания Eurowings начнет оперировать на грузинском рынке, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Авиаперевозчик, входящий в группу компаний GmbH Lufthansa Group, будет выполнять рейсы по маршруту Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф с 4 июля каждую неделю, а с 21 июля до конца летнего навигационного сезона – дважды в неделю по средам и воскресениям.

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение регулярных воздушных перевозок.

Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года после годовой паузы, сделанной из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день иностранцы при пересечении воздушной границы Грузии должны иметь при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса, и/или отрицательный результат ПЦР-теста.

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