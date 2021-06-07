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Самолет лоукостера Eurowings

Немецкий лоукостер будет летать из Дюссельдорфа в Тбилиси

© CC BY-SA 2.0 / Riik@mctr / Manchester Airport
Туризм
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (219)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210607/251949360/Nemetskiy-loukoster-budet-letat-iz-Dyusseldorfa-v-Tbilisi.html

Авиаперевозчик будет выполнять рейсы по маршруту Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф с 4 июля каждую неделю, а с 21 июля – дважды в неделю

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Немецкая низкобюджетная авиакомпания Eurowings начнет оперировать на грузинском рынке, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Авиаперевозчик, входящий в группу компаний GmbH Lufthansa Group, будет выполнять рейсы по маршруту Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф с 4 июля каждую неделю, а с 21 июля до конца летнего навигационного сезона – дважды в неделю по средам и воскресениям.

Билетные кассы белорусской авиакомпании Белавиа
© photo: Sputnik
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Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение регулярных воздушных перевозок.

Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года после годовой паузы, сделанной из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день иностранцы при пересечении воздушной границы Грузии должны иметь при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса, и/или отрицательный результат ПЦР-теста.  

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (219)
Теги:
Аэропорт Тбилиси, авиасообщение, Германия, Грузия

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