Тбилиси и Баку обсуждают восстановление железнодорожного сообщения

Движение пассажирских поездов между столицами Грузии и Азербайджана приостановлено с марта 2020 года из-за пандемии

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси будет восстановлено после того, как откроется сухопутная граница с Азербайджаном, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги" (ГЖД).

Представители железнодорожных предприятий Грузии и Азербайджана уже ведут переговоры для скорейшего решения вопроса. Движение пассажирских поездов между столицами Грузии и Азербайджана приостановлено с марта 2020 года из-за пандемии.

"Ведется работа с Азербайджаном по упрощению правил приема их граждан при въезде в Грузию путем пересечения сухопутной границы, которые будут туристами в Грузии, а после вернутся в Азербайджан. Мы очень надеемся, что это решение не задержится и у нас будет возможность традиционно принимать наших азербайджанских друзей в Грузии", - рассказала глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге после заседания правительства в понедельник.

Правительство Азербайджана из-за угрозы распространения коронавируса продлило до 1 августа запрет на въезд иностранных граждан в страну за исключением грузоперевозок.

По информации Sputnik Азербайджан, Баку может открыть сухопутную границу с Грузией 15 июня. Пересекать ее смогут те, у кого имеется COVID-паспорт, а также отрицательный результат теста на коронавирус. Однако официального решения по этому поводу Кабмин Азербайджана пока не принимал.

Грузия граничит с Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией. Страна открыла сухопутные границы, закрытые с марта 2020 года, 1 июня.

Пересечь сухопутную границу можно с документом, подтверждающим полный курс вакцинации, и с отрицательным ПЦР-тестом либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. В этом случае лицо будет обязано на третий день после прибытия сделать повторный ПЦР-тест. В то же время Межведомственный координационный Совет призывает визитеров во время пересечения границы иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы лечения COVID-19.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

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