Иностранные блогеры знакомились с Аджарией

Блогеры из семи стран поделились своими впечатлениями об увиденном в Грузии и, в частности, в Аджарии, на платформах Facebook, Instagram и YouTube

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Известные инфлюенсеры со всего мира посетили город Батуми (Аджария), чтобы рассказать о нем в своих популярных аккаунтах в социальных сетях, сообщает департамент туризма и курортов Аджарии.

Блогеры-миллионники поделились со своими подписчиками впечатлениями о Батуми на платформах Facebook, Instagram и YouTube.

18 инфлюенсеров из семи стран до приезда в Батуми посетили и другие регионы Грузии. Они гостят в стране в рамках проекта "Цифровые дни", который осуществляет Национальная администрация туризма Грузии и неправительственная организация USAID. Тур в Аджарии проходил при поддержке департамента туризма и курортов автономии.

С 15 июня на Черноморском побережье Грузии официально стартует туристический сезон. С начала пандемии, это первый летний сезон, когда страна вновь принимает иностранных туристов.

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