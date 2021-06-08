Вакцинация представителей сферы туризма началась в регионах Грузии

Вакцинация занятых в туристическом бизнесе будет производиться в трех крупных городах страны – Тбилиси, Батуми и Телави

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Вакцинация против коронавируса представителей сектора туризма началась в регионах Грузии с 8 июня, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Представители туристической индустрии помимо Тбилиси будут вакцинироваться в Батуми (Аджария) и Телави (Кахети).

Для включения в процесс вакцинации представители туристических компаний, объектов размещения, питания, а также развлечений должны пройти предварительную регистрацию на сайте Национальной администрации туризма: gnta.ge/ge/registration.

По последним данным, регистрацию на вакцинацию прошли более трех тысяч представителей сферы туризма.

В Национальной администрации туризма отмечают, что сделать вакцину от коронавируса смогут поэтапно все занятые в туристическом бизнесе. Вакцинация является добровольной.

Туристический сектор наиболее пострадал из-за коронавируса. Пандемия и введенные в Грузии ограничения значительно сократили число желающих посетить Грузию, несмотря на помощь властей, многие объекты стали закрываться и перепрофилироваться.

Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что все туристические организации, чьи сотрудники пройдут курс вакцинации от коронавируса, получат информационную поддержку от властей. Власти будут способствовать организованной массовой вакцинации сотрудников туристических объектов, но она будет добровольной, после чего объект получит статус безопасного и рекламу на международном уровне.

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