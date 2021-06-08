Грузия принялась за популяризацию гастрономического туризма

Гастро-туры могут стать одними из самых популярных у иностранных туристов, поскольку грузинская кухня становится все более популярной в мире

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Гастрономический туризм - одно из направлений, популяризацией которого занялась Национальная администрация туризма Грузии.

Как заявила и.о. руководителя администрации Медея Джаниашвили, проект ставит своей целью создание и популяризацию гастрономических маршрутов региональных кухонь Грузии, представление нематериальных культурных ценностей, стимулирование внутреннего туризма и развитие сельского хозяйства.

Джаниашвили отметила, что позиционирование и продвижение туристического продукта на внутреннем туристическом рынке - гарантия того, что этот продукт выйдет на международный туристический рынок.

"У нас есть амбиция сказать, что Грузия - очень хорошее направление для гастрономического туризма во всем мире. Для популяризации этого туристического продукта на международном рынке важно сформировать гастрономический туризм на местах, а затем вывести его на международный рынок", - сказала Медея Джаниашвили.

Национальная администрация туризма уже начала проводить гастро-туры по всей стране.

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