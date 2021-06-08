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Грузия развивает гастрономический туризм

Грузия принялась за популяризацию гастрономического туризма

photo: Georgian National Tourism Administration / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (131)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210608/251965500/Gruziya-prinyalas-za-populyarizatsiyu-gastronomicheskogo-turizma.html

Гастро-туры могут стать одними из самых популярных у иностранных туристов, поскольку грузинская кухня становится все более популярной в мире

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Гастрономический туризм - одно из направлений, популяризацией которого занялась Национальная администрация туризма Грузии.

Как заявила и.о. руководителя администрации Медея Джаниашвили, проект ставит своей целью создание и популяризацию гастрономических маршрутов региональных кухонь Грузии, представление нематериальных культурных ценностей, стимулирование внутреннего туризма и развитие сельского хозяйства.

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photo: Ajara Tourism Department / FB
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Джаниашвили отметила, что позиционирование и продвижение туристического продукта на внутреннем туристическом рынке - гарантия того, что этот продукт выйдет на международный туристический рынок.

"У нас есть амбиция сказать, что Грузия - очень хорошее направление для гастрономического туризма во всем мире. Для популяризации этого туристического продукта на международном рынке важно сформировать гастрономический туризм на местах, а затем вывести его на международный рынок", - сказала Медея Джаниашвили.

Национальная администрация туризма уже начала проводить гастро-туры по всей стране. 

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (131)
Теги:
Гастрономический туризм, Грузия

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