В Боржоми-Харагаульском национальном парке гостей ждут новшества

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В Боржоми-Харагаульском национальном парке открылась новая экотуристическая тропа, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Национальный парк Боржоми-Харагаули с 9 июня открывает новый туристический маршрут. 32-километровая панорамная тропа соединяет деревню Ахалдаба, гору Дид Карта, гору Шуано и деревню Недзви. Туристы также могут посетить исторические памятники, в том числе замок царицы Тамар, датируемый IX-X веками.

photo: courtesy of Borghomi-Haragaul National Park

photo: courtesy of Borghomi-Haragaul National Park

Новая туристическая тропа оборудована необходимой инфраструктурой для экотуризма, в том числе международными указателями, современным кемпингом и коттеджем для туристов.

Тропа была оборудована Агентством охраняемых территорий при поддержке Программы развития ООН (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Кавказского фонда природы (CNF). Бюджет проекта составил 230 тысяч лари (более 73 тысяч долларов). Обустройство туристической тропы Недзви является частью более широкой программы, направленной на улучшение устойчивого управления двенадцатью основными охраняемыми территориями Грузии.

Туристическую тропу Недзви осмотрели министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, нынешний глава ПРООН Анна Чернышова и глава CNF Тобиас Мункмайер.