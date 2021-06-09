В Боржоми-Харагаульском национальном парке гостей ждут новшества

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В Боржоми-Харагаульском национальном парке открылась новая экотуристическая тропа, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Национальный парк Боржоми-Харагаули с 9 июня открывает новый туристический маршрут. 32-километровая панорамная тропа соединяет деревню Ахалдаба, гору Дид Карта, гору Шуано и деревню Недзви. Туристы также могут посетить исторические памятники, в том числе замок царицы Тамар, датируемый IX-X веками.

Новая туристическая тропа оборудована необходимой инфраструктурой для экотуризма, в том числе международными указателями, современным кемпингом и коттеджем для туристов.

Тропа была оборудована Агентством охраняемых территорий при поддержке Программы развития ООН (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Кавказского фонда природы (CNF). Бюджет проекта составил 230 тысяч лари (более 73 тысяч долларов). Обустройство туристической тропы Недзви является частью более широкой программы, направленной на улучшение устойчивого управления двенадцатью основными охраняемыми территориями Грузии.

Туристическую тропу Недзви осмотрели министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, нынешний глава ПРООН Анна Чернышова и глава CNF Тобиас Мункмайер.

"На охраняемой территории Боржоми-Харагаули, которая находится на высоте две тысячи метров над уровнем моря, проложена новая интересная пешеходная тропа, которая заинтересует многих посетителей, желающих познакомиться с экотуризмом и красотами нашей страны. В 2020 году, несмотря на пандемию, на охраняемых территориях было восстановлено 200 километров экотуристических троп. В этом году министерство также работает над восстановлением троп и обустройством инфраструктуры экотуризма, что очень важно для экономики нашей страны. В ближайшие три года мы планируем восстановить 1200-километровую экологическую тропу на охраняемых территориях", – сказал Леван Давиташвили.

Программа развития ООН (ПРООН) продвигает охраняемые территории Грузии более десяти лет. Помощь ПРООН предоставляется в тесном сотрудничестве с Агентством по охраняемым территориям при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) и правительства Швеции. Основными направлениями проектов и инициатив, реализованных в последние годы, являются разработка стратегий и планов действий по защите охраняемых территорий, обеспечение их финансовой устойчивости, содействие образованию и надлежащему оснащению рейнджеров, развитие экотуризма, создание туристической инфраструктуры.

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