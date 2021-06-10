Минэкономики: полеты в Грузию восстановлены на 65%

В ведомстве считают, что перегнать свои показатели по пассажиропотоку до пандемии коронавируса Грузия сможет уже к 2023 году

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Полеты в Грузию в мае 2021 года уже восстановлены на 65% по сравнению с периодом до пандемии, и в Грузию хотят летать новые авиакомпании, заявила министр экономики Натия Турнава.

Грузия открыла свои воздушные границы 1 февраля 2021 года спустя почти год после закрытия.

"Согласно направлениям и городам, если сравнивать май 2021 года и май 2019 года, авиасообщение уже восстановлено на 65%, и мы ждем еще большего роста", – сказала Турнава.

При этом она отметила, что перегнать свои показатели по пассажиропотоку до пандемии коронавируса Грузия сможет уже к 2023 году.

Турнава добавила, что несмотря на пандемию и ограниченный пассажиропоток, страна привлекает все больше новых авиакомпаний.

"В Тбилисский международный аэропорт в ближайшие дни начнут полеты две низкобюджетные европейские авиакомпании Eurowings и Bees Airline, а также авиакомпания OMAN AIR", – сказала Турнава.

В 2019 году пассажиропоток в аэропортах Грузии составлял более 5,2 миллиона человек.

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