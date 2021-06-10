Открытие пляжного сезона в Аджарии - программа мероприятий

Все объекты питания и размещения в Аджарии внедрили те стандарты, которые необходимы для безопасного принятия гостей

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Новый летний туристический сезон официально открывается в Аджарии с 15 июня, в связи с чем Департамент туризма и курортов региона опубликовал развлекательную программу.

Ко дню открытия сезона в Батуми запланированы различные мероприятия, в том числе шоу воздушных змеев на черноморском побережье, пантомима театра движения, авиашоу Дворца учащейся молодежи и так далее.

Специально к открытию сезона, вход во все музеи, действующие в регионе, а также в крепость Петра и Гонио-Апсаросскую крепость-музей будет бесплатным. Музеи и крепости будут работать с 10:00 до 20:00 часов.

Во дворе государственного драматического театра Батуми состоится спектакль "Эллада". Присутствовать на спектакле смогут все желающие.

Программа открытия сезона в Аджарии (Батуми):

Шоу воздушных змеев на набережной - 12:00 – 20:00 (у колоннад)

DJ - 12:00 – 22:00 (у летнего театра)

Балет под открытым небом - 16:30 – 17:30

Официальное открытие морского туристического сезона - 16:00 – 16: 30 (на набережной у башни азбуки)

Пантомима - 16:00 -17:30 (театр движения с морской тематикой)

Авиашоу учащейся-молодежи - 16:00 – 17:00 (у башки азбуки)

Спектакль "Иллада" 20:30 – 22:00 (двор драматического театра)

Фейерверк - 22:00 (бульвар, у колоннад)

По словам главы Департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе, сезон в регионе откроется несмотря на пандемию коронавируса и все объекты питания, размещения внедрили те стандарты, которые необходимы для безопасного принятия гостей.

"Мы ждем путешественников как из наших соседних стран, так и из целевых стран, откуда в направлении Батуми осуществляются регулярные рейсы. Вместе с морскими туристическими услугами гостям региона предлагаем разнообразные туристические направления в высокогорной Аджарии, где мы развили новые туристические маршруты и продукты", - заявила Зоидзе.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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