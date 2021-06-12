Число посетивших Грузию в мае иностранцев выросло в 2,5 раза

С 1 февраля власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список государств, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в мае выросло на 180,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрации туризма.

Всего в мае международные путешественники осуществили в Грузию 109,4 тысячи визитов из которых 96,5 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 264,1%.

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Общее число визитов в период с января по май составило 329,8 тысячи, что на 76,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Россия снова в топах

Наибольшее число визитов в Грузию в мае осуществили граждане Турции, Украины, Израиля, России и Армении.

При этом число визитов граждан России выросло на 186,4%, Армении – на 26,4%, а Израиля – на 24886,7%.

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Как заезжают туристы в Грузию

Основная часть туристов в мае заезжала в Грузию воздушным путем, в основном через Тбилисский международный аэропорт.

На втором месте – сухопутные границы Грузии. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на втором месте КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе.

Что делает Грузия для туризма

Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.

Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.

С 1 февраля открылись воздушные границы страны, и по данным Минэкономики число полетов в мае восстановилось на 65% по сравнению с периодом до пандемии. А уже с 1 июня Грузия открыла и сухопутные границы.

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Иностранцы, приезжающие в Грузию, должны быть вакцинированы и иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, по приезду им придется носить маски как в помещениях, так и на улицах, и по ночам находиться в гостиницах. Между тем днем грузинские курорты предлагают посетителям многообразную программу.

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