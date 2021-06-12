Престижный французский журнал Le Figaro посвятил Грузии статью

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Один из самых влиятельных французских журналов Le Figaro опубликовал 10-страничную статью о туристических направлениях Грузии.

Журнал Le Figaro издается еженедельно тиражом 370 тысяч экземпляров, а его сайт ежемесячно посещают до 146 миллионов человек.

Журнал описывает Тбилиси, грузинскую кухню и виноделие. Чтобы увеличить поток туристов из Франции в Грузию и популяризировать страну, Национальное управление по туризму Министерства экономики и устойчивого развития Грузии провело пресс-конференцию для журналиста и фотографа Le Figaro в Грузии.

"В этой стране используются традиционные методы изготовления вина. Грузия благодаря своей плодородной и благословенной Богом почве начала производство вина восемь тысяч лет назад", – пишет журналист Le Figaro.

В статье также рассказывается о главном проспекте Грузии, названном в честь писателя Шота Руставели, оперном театре и доме писателей. Автор сравнивает его с французскими Елисейскими полями.

"Вино и грузинская кухня привлекают все больше и больше французов. Я всегда хотела принимать участие в развитии страны, используя мой профессиональный опыт, хотя об этом даже не мечтала", – приводит издание слова президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Автор задается вопросом, что на самом деле произойдет, если эту патриархальную и пропитанную традициями страну возродят женщины?

"Здесь в каждой женщине кипит кровь царицы Тамар, которая привела страну к так называемому "Золотому веку" в 12 веке", – говорится в статье.

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