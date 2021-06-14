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Местиа Сванетия - сванские башни на фоне гор

Передача "Орел и решка" нашла в Грузии "чудо света"

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (134)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210614/252014626/Peredacha-Orel-i-reshka-nashla-v-Gruzii-chudo-sveta.html

Ведущие мегапопулярного проекта про путешествия "Орел и решка" отправились в самую колоритную и самобытную часть Грузии – высокогорную Сванети

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Съемочная группа передачи про туризм и путешествия "Орел и решка" побывала в Грузии по приглашению Объединения аэропортов, сообщает пресс-служба ведомства.

Авторы шоу "Орел и решка. Чудеса света" подготовили очередную передачу про Грузию, в частности, про Сванети.

В начале шоу Антон и Василиса, приехавшие в Грузию в качестве туристов, ищут разные транспортные средства для того, чтобы попасть из международного аэропорта Кутаиси в Сванети. Часть съемок прошла в обновленном аэропорту Кутаиси, как самом близком международном аэропорту, связанным со Сванети.

Оттуда участница шоу с "золотой картой" отправилась в направлении Местия на самолете, а "бедный", то есть ведущий, которому во время жеребьевки достались всего 100 долларов, отправился из Кутаиси в Сванети на маршрутном такси.

В известное телевизионное шоу попали два аэропорта Грузии как международный, так и местный, а также два региона – Имерети и Сванети.

"Грузия – это страна, которая отличается особым гостеприимством. Мы отправляемся в ее самую колоритную часть – Сванети. Нашим сегодняшним чудом являются таинственные сванские башни", – сказали ведущие шоу.

У передачи "Орел и решка" 70 миллионов зрителей. В 2014 и 2016 годах передача получила награды, как лучшее развлекательное шоу.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (134)

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