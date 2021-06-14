В Аджарии началась вакцинация работников туристической сферы

Аджария готовится к новому туристическому сезону – он открывается 15 июня, поэтому особый акцент будет сделан на вакцинации тех людей, которые заняты в туристическом секторе

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Процесс массовой вакцинации работников туристической и культурной сферы начался на Черноморском побережье Грузии за день до официального открытия туристического сезона.

Вакцинация ведется китайским препаратом Sinovac.

На первом этапе прививки сделают узнаваемые лица, а затем начнется массовый процесс. Ожидается, что с июля в Аджарии вакцинацию будут проходить до 2,5 тысячи человек в день.

"Вакцинация представителей туристической сферы имеет важное значение, особенно для нашего региона. В настоящее время в Аджарии ежедневно прививаются до 800 человек. С июля это число должно увеличиться до 2,5 тысячи человек. Помимо медицинских центров, в автономии будут открыты специальные участки для прохождения вакцинации", – сказала глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.

Новый летний туристический сезон стартует в Аджарии с 15 июня. Впервые с начала пандемии регион примет иностранных гостей. Ко дню открытия сезона в Батуми запланированы различные мероприятия, в том числе шоу воздушных змеев на черноморском побережье, пантомима Театра движений, авиашоу Дворца учащейся молодежи и так далее.

Грузинский туризм существенно пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, а число международных путешественников составило всего 1,7 миллиона.

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