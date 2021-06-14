Информационные центры туризма возобновили работу в Грузии

Пока информационные центры открыты в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси, но постепенно они будут функционировать везде и отвечать на любые вопросы приехавших туристов

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Информационные центры туризма, которые прекратили работу из-за распространения коронавируса, возобновили работу, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма страны.

Информационные центры туризма уже открыты в аэропортах Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси (Имерети). Сотрудники информационных центров знакомят путешественников с ковид-правилами, а также с той информацией, которая нужна туристам. Информационные центры поэтапно возобновят работу в масштабах всей страны.

"Вместе с поэтапным открытием границ мы начали открывать и информационные центры, в которых визитеры смогут получить детальную информацию, как о турпродуктах и сервисах, так и ознакомиться с правилами, действующими в стране в связи с ковид-пандемией. Для нас приоритетно, чтобы туристы, приехавшие в страну, имели полную информацию обо всем и безопасно провели время в Грузии", - заявила заместитель главы администрации туризма Тамар Кориаули.

Сотрудники информационных центров туризма прошли разные тренинги в направлении стандартов безопасности и повышения профессиональной квалификации.

В администрации туризма отмечают, что целью ведомства является полная информированность, приехавших в Грузию туристов о туробслуживании и местных турпродуктах, туристическом потенциале страны и популяризация новых продуктов.

Туристы могут получить информацию в круглосуточном режиме по бесплатной горячей линии администрации туризма: 0 800 800 909.

Сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров с 1 июня.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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