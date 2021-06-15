10:55 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск
Аджария. Отдыхающие на пляже в городе Батуми летом

В Аджарии открывается туристический сезон

© Sputnik / Alex Shlamov
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия делает ставку на туризм (137)
110 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252022491.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210615/252022498/V-Adzharii-otkryvaetsya-turisticheskiy-sezon.html

Черноморский регион особо готовился к нынешнему туристическому сезону - в автономии созданы новые атракции, появились новые туристические маршруты, обновлена практически вся туристическая инфраструктура

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня - правительство автономии активно готовилось к нему.

Как заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, черноморский регион готов к приему большого потока туристов и отдыхающих.

"Безусловно, туристический сезон должен пройти с максимальным соблюдением мер безопасности, с учетом рекомендаций эпидемиологов, чтобы вместе с экономикой сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию", – предупредил Рижвадзе все структуры, обязанные обеспечить нормальное функционирование туристического сектора.

Грузия развивает гастрономический туризм
photo: Georgian National Tourism Administration / FB
Грузия принялась за популяризацию гастрономического туризма

К этому времени в Грузии открыты как воздушные, так и сухопутные границы.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Еженедельно в Батуми выполняется более 60 авиарейсов

За первые четыре месяца 2021 года число международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (137)
Теги:
туризм, Аджария, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться