В Аджарии открывается туристический сезон

Черноморский регион особо готовился к нынешнему туристическому сезону - в автономии созданы новые атракции, появились новые туристические маршруты, обновлена практически вся туристическая инфраструктура

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня - правительство автономии активно готовилось к нему.

Как заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, черноморский регион готов к приему большого потока туристов и отдыхающих.

"Безусловно, туристический сезон должен пройти с максимальным соблюдением мер безопасности, с учетом рекомендаций эпидемиологов, чтобы вместе с экономикой сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию", – предупредил Рижвадзе все структуры, обязанные обеспечить нормальное функционирование туристического сектора.

К этому времени в Грузии открыты как воздушные, так и сухопутные границы.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Еженедельно в Батуми выполняется более 60 авиарейсов

За первые четыре месяца 2021 года число международных визитеров составило 220,4 тысячи, что на 90,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.