Кыргызская авиакомпания Air Manas начинает полеты в Грузию

Первый рейс кыргызская авиакомпания совершит 18 июля и будет летать раз в неделю вплоть до ноября

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Кыргызский лоукостер Air Manas начинает чартерные рейсы в направлении Бишкек-Батуми-Бишкек, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия открыла свои воздушные границы 1 февраля 2021 года спустя почти год после закрытия. По данным Минэкономики Грузии, полеты в Грузию в мае 2021 года уже были восстановлены на 65% по сравнению с периодом до пандемии.

"Появление новой авиакомпании на грузинском рынке – радостная весть. Каждая новая авиакомпания, которая появляется на нашем авиарынке в период после пандемии, очень хорошее событие и поможет быстрому восстановлению туризма", – сказала Турнава журналистам.

Первый рейс новая авиакомпания совершит 18 июля и будет летать раз в неделю вплоть до ноября.

Компания Air Manas была основана в 2006 году Первый полет был совершен в декабре 2009 года.

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