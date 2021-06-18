Тбилиси стал членом туристической организации Скандинавии

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Тбилиси стал членом известной туристической организации скандинавских стран Nordic Tourism Collective и автоматически получил членство в Европейской туристической организации (ЕТОА), говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

Члены Nordic Tourism Collective и ETOA - крупные туристические организации из европейских стран.

"Туризм - один из самых крупных и быстрорастущих секторов экономики столицы. Мэрия Тбилиси активно работает над развитием этого направления и была вовлечена в процесс восстановления туристического сектора в форме различных типов кампаний ", - заявил вице-мэр Тбилиси Андрия Басилая.

Он также отметил, что Тбилиси занимает первое место среди 15 лучших направлений в Европе для вакцинированных путешественников и готов принимать посетителей и обеспечивать им безопасную среду.

В сентябре этого года состоится онлайн-мероприятие, в ходе которого тбилисские и скандинавские туристические компании будут представлены друг другу и между ними будут установлены деловые отношения.

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