Администрация туризма Грузии продолжает инфотуры для туркомпаний

Очередной инфотур для туроператоров состоялся в Имерети, его участники ознакомились с достопримечательностями, которые пока мало известны, но определенно заслуживают внимания

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии продолжает инфотуры для туристических компаний, сообщается на странице ведомства в Facebook.

На этот раз инфотур состоялся в регионе Имерети и был посвящен приключенческому туризму. В нем приняли участие представители 18 туркомпаний.

В рамках тура туроператоры побывали в Чиатура, в монастыре Мгвимеви, приключенческом туристическом лагере-крепости Свери. Для участников инфотура также состоялся спелеотур (туры по пропастям, шахтам, колодцам и прочим полузаброшенным местам, расположенным под землей – ред.), в рамках которого туроператоры побывали в пещере Котиа.

Посредством инфотуров Национальная администрация туризма дает возможность туркомпаниям ознакомиться с неизвестными туристическими местами в разных регионах, турпродуктами, маршрутами и объектами, которые пока малоизвестны.

После туров компании составляют турпакеты для грузинских и иностранных визитеров, в которые включают новые направления.

Грузия активно готовится к туристического сезону. С 1 июня страна открыла свои сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же справку о полной вакцинации.

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