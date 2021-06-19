Пользователи Google смогут виртуально путешествовать по Аджарии

Фотографы Google в течение десяти дней делали съемки в Батуми, Кобулети, Ботаническом саду, национальных парках и других привлекательных для туристов местах Аджарии

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Представители Google переводят в цифровой формат основные туристические места Аджарии, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов региона.

По приглашению Департамента туризма и курортов Аджарии в регионе гостят представители Google вместе с фотографами. В течение десяти дней они снимали основные туристические направления – Батуми, Кобулети, Ботанический сад, национальные парки.

В результате потребители Google смогут виртуально путешествовать по привлекательным местам черноморского региона Грузии.

Помимо съемок официальные представители Google провели в Аджарии тренинг для фотографов и операторов. Тренинг был посвящен использованию онлайн-инструментов, карты Google, а также мастер-класс по фотосъемкам.

Представители компании завершат работу 18 июня, а обновленные материалы Аджарии на карте Google появятся в течение двух недель.

По словам заместителя председателя Департамента туризма и курортов Аджарии Тамары Каикацишвили, представители Google вели активные и масштабные съемки.

"Все это повысит доступ цифровых материалов о регионе на платформе Google и, соответственно, повысит узнаваемость и популярность Аджарии", – заявила Каикацишвили.

Каньонинг, экстремальные велотрассы, новые туристические маршруты – в Аджарии открылся летний туристический сезон. В этом году регион предлагает гостям новые развлечения. Для гостей в Аджарии официально открыты все четыре национальных парка и охраняемая территория, а объекты питания могут принимать посетителей в закрытых пространствах и на выходных.

Вместе с отдыхом на море Аджария предлагает гостям новые турместа и продукты. Среди них каньонинг в Учхо, экстремальная велотрасса в Кеда и Шуахеви, новые места для пикника в Чирухи, Капнистави и селе Шуамта. Помимо этого, гости региона смогут путешествовать в ущельях Горджоми, Чвана и Кинтриши.

Желающие путешествовать в высокогорной Аджарии могут получить детальную информацию о туристических маршрутах на горячей линии информационного центра 577 90 90 93, а также на официальном портале Агентства развития туристических продуктов Департамента курортов и туризма Аджарии: https://visitajara.com/ka/routes.

Туристический сезон в Аджарии официально открылся 15 июня. Черноморский регион готовится принять большой поток туристов и отдыхающих.

Эпидемиологи призывают как граждан Грузии, так и туристов соблюдать правила, установленные для предотвращения распространения коронавируса.

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