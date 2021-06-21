Число внутренних путешественников в Грузии выросло на четверть

Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в первом квартале 2021 года выросло на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, в первом квартале 2021 года в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 094,4 тысячи жителей Грузии, которые осуществили 1 234,6 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 554 тысячи.

Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц на 28,8% больше аналогичного показателя за январь-март 2020 года.

Весной 2020 года в Грузии чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывают граждан отдыхать в этом году на родине и помочь стране в этой сфере.

Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что поможет развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

За отчетный период в 2020 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.

Цели визитов туристов-резидентов в Грузии

(среднемесячные показатели)

Цель визита Количество визитов, тысячи Доля в общем числе визитов, % Визит к родственникам и друзьям 581,7 47,1 Посещение второго дома 177,4 14,4 Шопинг 173,4 14,0 Лечение 125,8 10,2 Отдых и развлечение 65,8 5,3 Профдеятельность 65,4 5,3 Паломничество 22,4 1,8 Образование 1,6 0,1 Другие 21,1 1,7

При этом большинство жителей Грузии в первом квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Квемо Картли, Аджарию и Самегрело - Земо Сванети.

Коронавирусный туризм

Среднемесячные расходы внутренних туристов в первом квартале составили 182,4 миллиона лари, что на 44,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 22% и составили 149,2 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.

Траты жителей Грузии как туристов

(среднемесячные показатели)

Вид расходов Расходы, млн лари Расходы за визит, лари Покупки 69,9 37,9 Транспорт 39,5 21,4 Еда и напитки 36,3 19,7 Размещение 5,0 2,7 Развлечения 0,9 0,5 Другое 32,6 26,4

Среди внутренних туристов 50,9% составляют женщины.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

