Число внутренних путешественников в Грузии выросло на четверть

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в первом квартале 2021 года выросло на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в первом квартале 2021 года в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 094,4 тысячи жителей Грузии, которые осуществили 1 234,6 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 554 тысячи.
Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц на 28,8% больше аналогичного показателя за январь-март 2020 года.
Весной 2020 года в Грузии чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывают граждан отдыхать в этом году на родине и помочь стране в этой сфере.
Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что поможет развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
За отчетный период в 2020 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии
(среднемесячные показатели)
|Цель визита
|
Количество визитов,
тысячи
|Доля в общем числе визитов, %
|Визит к родственникам и друзьям
|581,7
|47,1
|Посещение второго дома
|177,4
|14,4
|Шопинг
|173,4
|14,0
|Лечение
|125,8
|10,2
|Отдых и развлечение
|65,8
|5,3
|Профдеятельность
|65,4
|5,3
|Паломничество
|22,4
|1,8
|Образование
|1,6
|0,1
|Другие
|21,1
|1,7
При этом большинство жителей Грузии в первом квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Квемо Картли, Аджарию и Самегрело - Земо Сванети.
Среднемесячные расходы внутренних туристов в первом квартале составили 182,4 миллиона лари, что на 44,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 22% и составили 149,2 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов
(среднемесячные показатели)
|Вид расходов
|Расходы, млн лари
|Расходы за визит, лари
|Покупки
|69,9
|37,9
|Транспорт
|39,5
|21,4
|Еда и напитки
|36,3
|19,7
|Размещение
|5,0
|2,7
|Развлечения
|0,9
|0,5
|Другое
|32,6
|26,4
Среди внутренних туристов 50,9% составляют женщины.
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