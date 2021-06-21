22:03 21 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Батумский международный аэропорт - терминал прилета

Министр: загруженность Батумского аэропорта близка к уровню 2019 года

photo : press-service of the Government of Georgia
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Авиасообщение в Грузии (221)
114 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/19/251272786.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210621/252087904/Ministr-zagruzhennost-Batumskogo-aeroporta-blizka-k-urovnyu-2019-goda.html

В международном аэропорту Батуми сегодня выполняется 100-105 рейсов в неделю, что примерно столько же, сколько выполнялось в аналогичный период 2019 года

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Международный аэропорт Батуми стал первым грузинским аэропортом, работа которого достигла допандемического уровня, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, аэропорт Батуми за первые пять месяцев этого года принял на 16% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Открыто ли авиасообщение с Грузией? Самолет Москва-Тбилиси 2021

"Примечательно, что в международном аэропорту Батуми сегодня выполняется 100-105 рейсов в неделю, что примерно столько же, сколько выполнялось в аналогичный период 2019 года. Это очень хороший знак. Мы ожидаем, что международные аэропорты Тбилиси и Кутаиси скоро выйдут на уровень, который был до пандемии", - заявила Турнава журналистов.

По сообщению Минэкономики, за первые пять месяцев 2019 года в аэропорту Батуми восстановился уровень пассажиропотока на уровне 41%.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Авиасообщение в Грузии (221)
Теги:
туризм в Грузии, авиасообщение, Аэропорт Батуми, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Олимпийская деревня в Токио за месяц до начала Игр – видео
Олимпийская деревня в Токио за месяц до начала Игр – видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться