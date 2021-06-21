Министр: загруженность Батумского аэропорта близка к уровню 2019 года

В международном аэропорту Батуми сегодня выполняется 100-105 рейсов в неделю, что примерно столько же, сколько выполнялось в аналогичный период 2019 года

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Международный аэропорт Батуми стал первым грузинским аэропортом, работа которого достигла допандемического уровня, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, аэропорт Батуми за первые пять месяцев этого года принял на 16% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Примечательно, что в международном аэропорту Батуми сегодня выполняется 100-105 рейсов в неделю, что примерно столько же, сколько выполнялось в аналогичный период 2019 года. Это очень хороший знак. Мы ожидаем, что международные аэропорты Тбилиси и Кутаиси скоро выйдут на уровень, который был до пандемии", - заявила Турнава журналистов.

По сообщению Минэкономики, за первые пять месяцев 2019 года в аэропорту Батуми восстановился уровень пассажиропотока на уровне 41%.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

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